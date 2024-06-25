Форум социального предпринимательства пройдёт 27—28 июня в Москве

Форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес» состоится 27—28 июня в Москве.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мероприятия.

Ожидается участие социальных предпринимателей, представителей бизнеса, некоммерческих организаций, управленческих команд, а также институтов развития и органов исполнительной власти.

Программа включает, в частности, День инклюзивного бизнеса от проекта «Открыто для всех».

Ранее бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнёв заявил, что в регионе многое делается для развития благоприятной бизнес-среды, включая меры поддержки, льготы и цифровые сервисы.