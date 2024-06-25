На северо-востоке Москвы построят новый путепровод в 2026 году

Путепровод через промышленные железнодорожные пути построят на северо-востоке Москвы в 2026 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяжённостью 3,3 км. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что в настоящее время идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен объекта.

По словам чиновника, путепровод свяжет районы Алтуфьевский и Бибирево с районом Отрадное (СВАО).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил москвичам, что на портале «Активный гражданин» проходит голосование за лучший реализованный проект в области строительства.