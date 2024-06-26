Ефимов: Москва заключила с застройщиками 149 договоров участия с начала года
- Gettyimages.ru
Новый механизм обеспечения жителей объектами инфраструктуры утвердили в 2021 году. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве города и строят социально значимые объекты.
«Город с начала текущего года заключил с инвесторами 149 договоров, они предусматривают возведение и последующую передачу столице 282 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры», — сказал Ефимов.
По его словам, в результате бесплатные места в детсадах получат более 37 тыс. детей, в новые школы пойдут свыше 78 тыс.
В полном объёме выполнено семь договоров: построено четыре дошкольных образовательных учреждения, три школы, учебный корпус, два объекта улично-дорожной сети в Раменках.
Как отметил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, всего будет построено 207 детсадов, школ и образовательных комплексов.
Также планируется возвести восемь поликлиник, пять объектов транспортной и 62 — инженерной инфраструктуры.