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Ефимов: Москва заключила с застройщиками 149 договоров участия с начала года

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Московские власти с начала 2024 года заключили с девелоперами 149 договоров участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов: Москва заключила с застройщиками 149 договоров участия с начала года
  • Gettyimages.ru

Новый механизм обеспечения жителей объектами инфраструктуры утвердили в 2021 году. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве города и строят социально значимые объекты.

«Город с начала текущего года заключил с инвесторами 149 договоров, они предусматривают возведение и последующую передачу столице 282 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры», — сказал Ефимов.

По его словам, в результате бесплатные места в детсадах получат более 37 тыс. детей, в новые школы пойдут свыше 78 тыс.

В полном объёме выполнено семь договоров: построено четыре дошкольных образовательных учреждения, три школы, учебный корпус, два объекта улично-дорожной сети в Раменках.

Как отметил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, всего будет построено 207 детсадов, школ и образовательных комплексов.

Также планируется возвести восемь поликлиник, пять объектов транспортной и 62 — инженерной инфраструктуры.

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