RT в Telegram
Подпишись

Жильё по программе реновации в Можайском районе Москвы получили ещё 320 семей

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жильё по программе реновации в Можайском районе столицы получили ещё 320 семей.
Жильё по программе реновации в Можайском районе Москвы получили ещё 320 семей

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, новостройку возвели на месте старых домов на улице Красных Зорь.

«Жилой комплекс выглядит очень современно: стильные фасады, витражное остекление, подземный паркинг. Несколько квартир в доме оборудованы для маломобильных жителей», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде (ЗелАО), в районе Крюково появятся два жилых дома по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить