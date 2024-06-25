Жильё по программе реновации в Можайском районе Москвы получили ещё 320 семей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жильё по программе реновации в Можайском районе столицы получили ещё 320 семей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, новостройку возвели на месте старых домов на улице Красных Зорь.

«Жилой комплекс выглядит очень современно: стильные фасады, витражное остекление, подземный паркинг. Несколько квартир в доме оборудованы для маломобильных жителей», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде (ЗелАО), в районе Крюково появятся два жилых дома по программе реновации.