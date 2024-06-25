В вузах Татарстана на 5,5% выросло число бюджетных мест в 2024 году

В Министерстве образования и науки Татарстана заявили о росте на 5,5% числа бюджетных мест в 2024 году.

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Об этом сообщает «Реальное время». Как отметил глава ведомства Ильсур Хадиуллин, наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлению «Педагогика» — 2704 места. Далее идут профили «Информатика и вычислительная техника» (1808 мест) и «Электро- и теплоэнергетика» (1527 мест). Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая в беседе с НСН рассказала о самых популярных программах среди абитуриентов.