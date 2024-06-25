Кубань получит 275 млн рублей субсидий на развитие туризма

Министерство экономического развития России в 2024 году выделило Краснодарскому краю более 275 млн рублей субсидий на развитие туризма.

Об этом сообщает АБН24.

Субсидии направят предпринимателям, работающим в санаторно-курортном и туристическом комплексе.

Субсидии позволят создать и развивать пляжи на берегах морей, рек, озёр, водохранилищ и других акваторий, а также приобрести оборудование для детских, спортивных зон и отдыха.

Заявки на господдержку будут приниматься до 8 июля.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.