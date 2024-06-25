Автоэксперт Титов дал советы по покупке подержанной машины

Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов дал рекомендации по покупке подержанной машины.

«На поверхности кузова не должно быть шероховатостей, следов швов, коррозии, вмятин и в целом серьёзных повреждений», — заявил специалист в беседе с «Российской газетой».

По словам Титова, должен насторожить толстый слой краски с использованием шпаклёвки, а также дефекты в салоне автомобиля. Такие повреждения могут свидетельствовать о том, что автомобиль попадал в ДТП.

Кроме того, эксперт порекомендовал осмотреть моторный отсек на наличие протечек масла, антифриза, следов ремонта.

«И конечно, при покупке автомобиля с пробегом в любом случае важно проверять его историю. Для этого нужно запросить у продавца информацию о предыдущих владельцах, провести проверку модели по VIN-номеру», — сказал Титов.

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