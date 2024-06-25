RT в Telegram
Подпишись

Специалист Ромашкин дал советы по путешествиям из Москвы

Короткая ссылка
Генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин дал рекомендации по путешествиям из Москвы.
Специалист Ромашкин дал советы по путешествиям из Москвы
  • Gettyimages.ru

«Самое известное, наверное, путешествие — Москва — Владимир — Суздаль —  Боголюбово», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, во время такой поездки можно увидеть памятники древнерусской архитектуры, вникнуть в историю страны разных периодов.

Как отметил Ромашкин, ещё один вариант — путешествие в Санкт-Петербург.

Также из Москвы можно отправиться в Карелию, Казань и Калининград.

Эксперт рекомендовал покупать билеты на самолёты и поезда заранее.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить