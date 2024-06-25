Специалист Ромашкин дал советы по путешествиям из Москвы

Генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин дал рекомендации по путешествиям из Москвы.

«Самое известное, наверное, путешествие — Москва — Владимир — Суздаль — Боголюбово», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, во время такой поездки можно увидеть памятники древнерусской архитектуры, вникнуть в историю страны разных периодов.

Как отметил Ромашкин, ещё один вариант — путешествие в Санкт-Петербург.

Также из Москвы можно отправиться в Карелию, Казань и Калининград.

Эксперт рекомендовал покупать билеты на самолёты и поезда заранее.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.