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RT: мирные жители предлагали погибшему в Махачкале полицейскому спрятаться

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Мирные жители предлагали погибшему в Махачкале полицейскому Хабибу Алиеву спрятаться от террористов, но он отказался.

Об этом RT рассказал его двоюродный дядя Нурбаганд Магомедович.

«Житель забежал с улицы... калитку открыл: «Зайди». [Хабиб] говорит: «Там люди стоят, надо помочь, чтобы они зашли», — заявил он.

Ранее стало известно, что в результате нападений в Махачкале и Дербенте погибли 20 человек, ещё 26 получили ранения.

Силовики, погибшие при отражении нападений боевиков в Дагестане, будут представлены к государственным наградам России и республики.

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