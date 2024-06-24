RT: мирные жители предлагали погибшему в Махачкале полицейскому спрятаться

Мирные жители предлагали погибшему в Махачкале полицейскому Хабибу Алиеву спрятаться от террористов, но он отказался.

Об этом RT рассказал его двоюродный дядя Нурбаганд Магомедович.

«Житель забежал с улицы... калитку открыл: «Зайди». [Хабиб] говорит: «Там люди стоят, надо помочь, чтобы они зашли», — заявил он.

Ранее стало известно, что в результате нападений в Махачкале и Дербенте погибли 20 человек, ещё 26 получили ранения.

Силовики, погибшие при отражении нападений боевиков в Дагестане, будут представлены к государственным наградам России и республики.