В Марий Эл объявили лауреатов конкурса «Семья года»

В Марий Эл назвали лауреатов республиканского конкурса «Семья года».

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

Как отметили в организационном комитете, победителями республиканского этапа стали семья Орловых-Скулкиных из Мари-Турекского района в номинации «Многодетная семья», семья Сидоровых из Юринского района («Молодая семья»), семья Ибраевых из Куженерского района («Сельская семья»), семья Михайловых из Йошкар-Олы («Золотая семья»), семья Речкиных из Йошкар-Олы в номинации «Семья — хранитель традиций».

Всего на конкурс поступило 29 заявок.

Семьи-победители примут участие во всероссийском конкурсе «Семья года».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН рассказала о льготах для студенческих семей.