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Источник: экс-глава района Дагестана помогал деньгами сыновьям-радикалам

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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров помогал деньгами двум сыновьям, зная, что они сторонники радикализма.
Источник: экс-глава района Дагестана помогал деньгами сыновьям-радикалам
  • © пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"

Об этом RT рассказал источник, знакомый с семьёй Омарова. 

Отмечается, что Осман Омаров в 2023 году купил квартиру в Турции и переехал туда, но в дагестанском селе Сергокала продолжал вести бизнес — строил ЖК. Вместе с братом он возводил свою мечеть, потому что они не ладили с местной.

«Они хотели поставить там своего имама, чтобы своё течение толковать, проповедовать. Туда они вовлекли всю свою компанию, кто у них работал, кто строил у них эти жилые комплексы. Всего около 30 человек их было», — рассказал собеседник RT.

По данным источника, из десятерых сыновей Омарова только Адиль и Осман придерживались радикальных взглядов.

Ранее Омаров был освобождён от должности главы Сергокалинского района Дагестана.

Как заявил источник RT, Омаров знал о террористических и экстремистских взглядах своих сыновей Османа и Адиля, но покрывал их.

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