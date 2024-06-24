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В Подмосковье стартовал конкурс на получение грантов для малого бизнеса

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В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали о начале приёма заявок на конкурс грантов для малого бизнеса «Старт-2».
В Подмосковье стартовал конкурс на получение грантов для малого бизнеса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

Участникам предстоит продемонстрировать свои разработки по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии сбережения здоровья», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Подать заявку на участие в конкурсе могут все желающие до 22 июля.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Курганской области компенсируют половину суммы взноса за покупку франшизы. 

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