В Подмосковье стартовал конкурс на получение грантов для малого бизнеса
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Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.
Участникам предстоит продемонстрировать свои разработки по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии сбережения здоровья», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».
Подать заявку на участие в конкурсе могут все желающие до 22 июля.
Ранее сообщалось, что предпринимателям Курганской области компенсируют половину суммы взноса за покупку франшизы.