В Подмосковье стартовал конкурс на получение грантов для малого бизнеса

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали о начале приёма заявок на конкурс грантов для малого бизнеса «Старт-2».

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

Участникам предстоит продемонстрировать свои разработки по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии сбережения здоровья», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Подать заявку на участие в конкурсе могут все желающие до 22 июля.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Курганской области компенсируют половину суммы взноса за покупку франшизы.