Новыми причалами в Москве воспользовались более 15 тысяч пассажиров
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В этом году регулярный речной электротранспорт станет удобнее для ещё большего числа жителей столицы. Количество причалов увеличится до 19», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Как отметил чиновник, планируется открытие пяти дополнительных причалов.
Ранее 360.ru сообщал, что московские предприятия обеспечили метрополитен оборудованием и комплектующими.