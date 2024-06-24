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Новыми причалами в Москве воспользовались более 15 тысяч пассажиров

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Новыми причалами регулярного речного электротранспорта «Парк Фили» и «Береговой» воспользовались более 15 тыс. пассажиров.
Новыми причалами в Москве воспользовались более 15 тысяч пассажиров
  • АГН «Москва»
  • © Тихонова Пелагия

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В этом году регулярный речной электротранспорт станет удобнее для ещё большего числа жителей столицы. Количество причалов увеличится до 19», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отметил чиновник, планируется открытие пяти дополнительных причалов.

Ранее 360.ru сообщал, что московские предприятия обеспечили метрополитен оборудованием и комплектующими.

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