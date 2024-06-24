Власти Батайска: ситуация со стрельбой расценивается как бытовое хулиганство
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Волошин уточнил, что по факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка.
«Сотрудники отдела ОМВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта. Полицейские выполняют свою работу. Ситуация расценивается как бытовое хулиганство, не более того», — написал он в Telegram.
Ранее в МВД сообщили, что неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается.