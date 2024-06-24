Власти Батайска: ситуация со стрельбой расценивается как бытовое хулиганство

Ситуация со стрельбой в Батайске Ростовской области расценивается как бытовое хулиганство, заявил глава горадминистрации Роман Волошин.

Волошин уточнил, что по факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка.

«Сотрудники отдела ОМВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта. Полицейские выполняют свою работу. Ситуация расценивается как бытовое хулиганство, не более того», — написал он в Telegram.

Ранее в МВД сообщили, что неизвестный устроил стрельбу на улице в Батайске Ростовской области, его личность устанавливается.