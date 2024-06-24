Угроза обрушения после взрывов отрезала людей от путей эвакуации во Фрязине
- РИА Новости
По словам Логинова, взрывы прогремели во время проведения спасательных работ и разведки. После этого произошло моментальное распространение огня на значительную площадь.
«Создалась угроза обрушения строительных конструкций, люди оказались отрезанными от путей эвакуации», — сказал он на кадрах видеоролика, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что взрывы в здании во Фрязине спровоцировали находившиеся там кислородные баллоны.