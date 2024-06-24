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Угроза обрушения после взрывов отрезала людей от путей эвакуации во Фрязине

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Люди, находившиеся в горящем здании в подмосковном Фрязине, оказались отрезаны от путей эвакуации. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов, это произошло из-за угрозы обрушения после серии взрывов.
Угроза обрушения после взрывов отрезала людей от путей эвакуации во Фрязине
  • РИА Новости

По словам Логинова, взрывы прогремели во время проведения спасательных работ и разведки. После этого произошло моментальное распространение огня на значительную площадь.

«Создалась угроза обрушения строительных конструкций, люди оказались отрезанными от путей эвакуации», — сказал он на кадрах видеоролика, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что взрывы в здании во Фрязине спровоцировали находившиеся там кислородные баллоны.

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