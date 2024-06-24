В Москве построили 28 социальных объектов с начала года

Столичные инвесторы ввели в эксплуатацию 28 социальных объектов с начала года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил чиновник, в числе построенных объектов 11 детских садов, две школы, а также семь спортивных объектов, два учреждения здравоохранения и четыре культурно-просветительских.

«При этом четыре детских сада, школа и образовательный комплекс будут переданы в систему образования города Москвы», — сказал Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве участок в Москворечье-Сабурово реорганизуют по программе КРТ.