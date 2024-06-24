На Ямале направили средства на улучшение транспортного сообщения

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа направили средства на обновление транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление, подписанное губернатором Дмитрием Артюховым.

«В текущем году планируется благоустройство территорий, прилегающих к служебно-пассажирским павильонам на вертолётных площадках в селе Гыда и в селе Антипаюта, выделены деньги на капитальный ремонт вертолётной площадки в селе Находка», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Также предусмотрены средства на покупку дорожной техники, автобусов и боксов для них.

Ранее 360.ru сообщал, что московские предприятия обеспечили метрополитен оборудованием и комплектующими.