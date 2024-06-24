RT в Telegram
Подпишись

Челябинская область попала в топ-15 регионов, привлекательных для туристов

Короткая ссылка
Челябинская область вошла в рейтинг регионов, привлекательных для туристов.
Челябинская область попала в топ-15 регионов, привлекательных для туристов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого кабмина.

«Южный Урал уверенно занимает позиции в топ-15 Национального туристического рейтинга, а ещё несколько лет назад никто не вспоминал о нас как о туристическом регионе. Сегодня мы видим беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, необходимо максимально их использовать», — заявил губернатор Алексей Текслер на съезде лидеров «Опоры России».

Он также отметил, что малый и средний бизнес региона активно участвует в развитии туристического рынка, а регион помогает в реализации инвестпроектов в данной сфере.

В настоящее время в правительстве находятся проекты, в рамках которых планируется создание порядка 2 тыс. рабочих мест.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить