Челябинская область попала в топ-15 регионов, привлекательных для туристов

Челябинская область вошла в рейтинг регионов, привлекательных для туристов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого кабмина.

«Южный Урал уверенно занимает позиции в топ-15 Национального туристического рейтинга, а ещё несколько лет назад никто не вспоминал о нас как о туристическом регионе. Сегодня мы видим беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, необходимо максимально их использовать», — заявил губернатор Алексей Текслер на съезде лидеров «Опоры России».

Он также отметил, что малый и средний бизнес региона активно участвует в развитии туристического рынка, а регион помогает в реализации инвестпроектов в данной сфере.

В настоящее время в правительстве находятся проекты, в рамках которых планируется создание порядка 2 тыс. рабочих мест.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.