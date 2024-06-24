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В Пермском крае назвали лауреатов конкурса «Семья года»

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В Пермском крае назвали победителей регионального конкурса «Семья года».
В Пермском крае назвали лауреатов конкурса «Семья года»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на проектный офис «Пермь-300».

«Многодетная семья» — семья Шпак, Краснокамский городской округ. «Молодая семья» — семья Мехоношиных, Кудымкарский муниципальный округ. «Сельская семья» — семья Саришвили, Ординский муниципальный округ. «Семья — хранитель традиций» — семья Максимовых, Уинский муниципальный округ. «Золотая семья» — семья Вергизовых, Осинский городской округ», — указано на сайте «Пермь-300».

Всего в региональном конкурсе приняли участие 63 семьи.

Пять семей-победителей представят Пермский край в финале.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН рассказала о льготах для студенческих семей.

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