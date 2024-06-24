В вузах ХМАО рассказали о специальностях с наибольшим количеством бюджетных мест
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию на сайтах учебных заведений региона.
Так, в Сургутском государственном университете (СурГУ) больше всего бюджетных мест предусмотрено для бакалавров физической культуры, в Югорском госуниверситете (ЮГУ) 72 бюджетных места запланировано для обучения на «Нефтегазовом деле», а в Нижневартовском государственном университете (НВГУ) предусмотрено 48 мест федерального и 22 места регионального бюджета по направлению «Информатика и вычислительная техника».
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