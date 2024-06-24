RT в Telegram
Подпишись

В вузах ХМАО рассказали о специальностях с наибольшим количеством бюджетных мест

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе наибольшее количество бюджетных мест в вузах предоставляются по программам бакалавриата «Физическая культура», «Нефтегазовое дело» и «Информатика и вычислительная техника».
В вузах ХМАО рассказали о специальностях с наибольшим количеством бюджетных мест
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию на сайтах учебных заведений региона.

Так, в Сургутском государственном университете (СурГУ) больше всего бюджетных мест предусмотрено для бакалавров физической культуры, в Югорском госуниверситете (ЮГУ) 72 бюджетных места запланировано для обучения на «Нефтегазовом деле», а в Нижневартовском государственном университете (НВГУ) предусмотрено 48 мест федерального и 22 места регионального бюджета по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая в беседе с НСН рассказала о самых популярных программах среди абитуриентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить