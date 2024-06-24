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В России призвали приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены к хулиганству

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к хулиганству. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В России призвали приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены к хулиганству
  • Gettyimages.ru

«Перелёт на самолёте или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной без преувеличения опасностью и стрессом», — считает парламентарий.

К сожалению, по его словам, эффективных механизмов законного воздействия на таких граждан не существует.

«Прошу Вас оценить возможность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за очевидное несоблюдение личной гигиены и приравнивания этого, к примеру, к мелкому хулиганству», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил регулярно проверять жизненные показатели сотрудников из группы риска во время экстремальной жары.

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