В России призвали приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены к хулиганству
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«Перелёт на самолёте или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной без преувеличения опасностью и стрессом», — считает парламентарий.
К сожалению, по его словам, эффективных механизмов законного воздействия на таких граждан не существует.
«Прошу Вас оценить возможность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за очевидное несоблюдение личной гигиены и приравнивания этого, к примеру, к мелкому хулиганству», — говорится в тексте обращения.
Ранее Милонов предложил регулярно проверять жизненные показатели сотрудников из группы риска во время экстремальной жары.