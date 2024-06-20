Комитет Госдумы одобрил проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов
Об этом информирует ТАСС.
Согласно законопроекту Минкультуры России будет утверждать правила размещения и предоставления в библиотеках документов, авторами которых являются лица, включённые в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов.
Ранее ГД приняла проект о возможности признать нежелательными зарубежные организации.
Также в Минюсте рассказали, сколько раз иноагенты пытались оспорить свой статус в суде.