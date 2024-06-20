Комитет Госдумы одобрил проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках.

Об этом информирует ТАСС.

Согласно законопроекту Минкультуры России будет утверждать правила размещения и предоставления в библиотеках документов, авторами которых являются лица, включённые в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов.

Ранее ГД приняла проект о возможности признать нежелательными зарубежные организации.

Также в Минюсте рассказали, сколько раз иноагенты пытались оспорить свой статус в суде.