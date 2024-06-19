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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции «Свеча памяти»

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Жителей Московской области пригласили принять участие в акции «Свеча памяти», которая проходит в преддверии Дня памяти и скорби.
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции «Свеча памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

«На сайте акции все желающие могут зажечь виртуальную свечу в честь героев Великой Отечественной войны. Также участникам предложат видеоинтервью ветеранов», — отмечается в сообщении.

Записано более 60 роликов с воспоминаниями фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и бывших узников концлагерей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени пройдёт акция «Свеча памяти».

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