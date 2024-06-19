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Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне. Работы должны быть завершены к августу.
Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Telegram-канал Воробьёва.

В парке сохранены все исторические элементы, в частности специалисты восстановили входные арки и ограждения, танцплощадку и сцену, фонтан.

«В парке много редких растений — 4 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников. Сохраним каждый листочек и цветочек — уберём только больные и аварийные деревья», — заявил губернатор.

В парке также разместят аттракционы, пункты проката и точки питания.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.

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