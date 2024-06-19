Культурно-досуговый центр построят в ТиНАО в 2025 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«В ТиНАО появится новый культурно-досуговый центр со школой искусств. Площадь объекта составит 6,7 тыс. кв. м. Центр смогут посещать жители Краснопахорского и Вороновского районов Троицкого административного округа», — отметил Ефимов.
По его словам, на базе центра будут проводиться занятия по различным направлениям художественного и научно-технического творчества.
Готовность объекта оценивается в 80%.
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