RT в Telegram
Подпишись

Культурно-досуговый центр построят в ТиНАО в 2025 году

Короткая ссылка
Культурно-досуговый центр построят в посёлке Шишкин Лес в ТиНАО в 2025 году в рамках адресной инвестиционной программы Москвы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Культурно-досуговый центр построят в ТиНАО в 2025 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«В ТиНАО появится новый культурно-досуговый центр со школой искусств. Площадь объекта составит 6,7 тыс. кв. м. Центр смогут посещать жители Краснопахорского и Вороновского районов Троицкого административного округа», — отметил Ефимов.

По его словам, на базе центра будут проводиться занятия по различным направлениям художественного и научно-технического творчества.

Готовность объекта оценивается в 80%.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны «Грайвороново».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить