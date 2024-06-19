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В Москве арестовали юношу, затушившего свечу в церкви и напавшего на прихожанку

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Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летнему молодому человеку, которого обвинили в нарушении прав на свободу совести и вероисповедания.
В Москве арестовали юношу, затушившего свечу в церкви и напавшего на прихожанку
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, 18 июня фигурант, действуя с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих, затушил свечу в помещении церкви, после чего напал на прихожанку.

«Расследование на контроле в прокуратуре», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд города Москвы арестовал первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.

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