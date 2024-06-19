В Москве арестовали юношу, затушившего свечу в церкви и напавшего на прихожанку
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, 18 июня фигурант, действуя с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих, затушил свечу в помещении церкви, после чего напал на прихожанку.
«Расследование на контроле в прокуратуре», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд города Москвы арестовал первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.