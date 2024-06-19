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Под Пензой перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте кровли

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Потолочное перекрытие многоквартирного дома в райцентре Тамала Пензенской области обрушилось при ремонте кровли.

Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры региона.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

При этом, как отмечается, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Жителям дома, пожелавшим покинуть свои квартиры, предоставлена возможность переселения», — говорится в сообщении.

Ранее на севере Москвы обрушилась кровля горящего здания.

Также в Стамбуле при обрушении трёхэтажного дома пострадали семь человек.

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