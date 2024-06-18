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На портале «Знакомьтесь, Нижний» появился спецпроект для автотуристов

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Спецпроект для автотуристов, путешествующих по трассе М‑12 «Восток», появился на туристическом портале «Знакомьтесь, Нижний».
На портале «Знакомьтесь, Нижний» появился спецпроект для автотуристов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Одна из наших задач — продвижение автопутешествий по Нижегородской области как комфортного и доступного вида туризма со своими уникальными особенностями», — рассказал региональный министр туризма и промыслов Сергей Яковлев.

Он также отметил, что проект включает анимированную карту, а также информацию о туристических маршрутах, в том числе до Выксы, Дивеева, Арзамаса, Большого Болдина и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Курская область представила туристические проекты на форуме «Слово о русском сердце» в Китае.

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