Автоэксперт Балабас посоветовал водителям избегать глубоких луж

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рекомендовал водителям избегать глубоких луж.

«Конечно, лужу, превышающую глубиной половину диаметра колеса, преодолевать нужно либо крайне осторожно, либо вообще не преодолевать. Лезть в такие лужи на самом обычном городском неподготовленном автомобиле крайне неразумно», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, главный риск езды по глубоким лужам — это гидроудар двигателя.

«Также очень неполезно попадание в глубокую лужу разогретого и крайне горячего глушителя. От перепада температуры могут потрескаться соты катализатора, может испортиться сам катализатор», — предупредил Балабас.

Кроме того, вода может попасть в узлы автомобиля, в которых находится масло, например в коробку передач.

Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов посоветовал серьёзно отнестись к подготовке автомобиля к длительному путешествию.