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Автоэксперт Балабас посоветовал водителям избегать глубоких луж

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Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рекомендовал водителям избегать глубоких луж.
Автоэксперт Балабас посоветовал водителям избегать глубоких луж
  • Gettyimages.ru

«Конечно, лужу, превышающую глубиной половину диаметра колеса, преодолевать нужно либо крайне осторожно, либо вообще не преодолевать. Лезть в такие лужи на самом обычном городском неподготовленном автомобиле крайне неразумно», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, главный риск езды по глубоким лужам — это гидроудар двигателя.

«Также очень неполезно попадание в глубокую лужу разогретого и крайне горячего глушителя. От перепада температуры могут потрескаться соты катализатора, может испортиться сам катализатор», — предупредил Балабас.

Кроме того, вода может попасть в узлы автомобиля, в которых находится масло, например в коробку передач.

Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов посоветовал серьёзно отнестись к подготовке автомобиля к длительному путешествию.

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