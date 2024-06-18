Москва подпишет два контракта в сфере благоустройства и строительства дорог

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столица подпишет два офсетных контракта в сфере благоустройства и строительства дорог.

Об этом сообщает 360.ru.

«Сейчас объявлен конкурс на межсубъектные офсеты с Оренбургской и Владимирской областями», — рассказал Ликсутов.

Как отметил чиновник, победитель конкурса на поставку стабилизирующей добавки для щебёночно-мастичных асфальтобетонов будет обязан в течение двух лет создать или модернизировать на территории Владимирской области соответствующее производство.

«Договор на поставку посадочных комплектов тюльпанов предполагает создание или модернизацию производства на территории Оренбургской области», — цитирует mos.ru главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Медведково запустят новое производство по пошиву одежды в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).