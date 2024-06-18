Москва подпишет два контракта в сфере благоустройства и строительства дорог
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
«Сейчас объявлен конкурс на межсубъектные офсеты с Оренбургской и Владимирской областями», — рассказал Ликсутов.
Как отметил чиновник, победитель конкурса на поставку стабилизирующей добавки для щебёночно-мастичных асфальтобетонов будет обязан в течение двух лет создать или модернизировать на территории Владимирской области соответствующее производство.
«Договор на поставку посадочных комплектов тюльпанов предполагает создание или модернизацию производства на территории Оренбургской области», — цитирует mos.ru главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Медведково запустят новое производство по пошиву одежды в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).