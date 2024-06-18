Омбудсмен Мариничев посоветовал скептически относиться к входящим звонкам

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев посоветовал со скепсисом относиться к входящим звонкам и проверять достоверность информации.

«Здесь совет: относиться скептически и трезво к любым входящим звонкам, особенно к тем, которые содержат тревожность, не вестись на разговор, а спокойно повесить трубку и принять меры по контролю ситуации, по её проверке своими собственными средствами», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в таких ситуациях требуется серьёзная критичность мышления.

Как отметил Мариничев, мошенники постоянно изобретают новые схемы и находят какие-то болевые моменты.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.