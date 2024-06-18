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Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения детей из Сургута сверстниками

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Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения детей из Сургута сверстниками.
Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения детей из Сургута сверстниками
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В социальных сетях размещена публикация, в которой сообщается, что в Сургуте во дворе жилого комплекса несовершеннолетние дети, используя металлический предмет в качестве оружия, наносили удары другим детям», — рассказали в СК.

Представит доклад о ходе проверки исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Алексей Мязин.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о драке у торгового центра в Твери.

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