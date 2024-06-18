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Собянин рассказал об обновлении дорог на северо-востоке Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении дорог на северо-востоке столицы.
Собянин рассказал об обновлении дорог на северо-востоке Москвы
  • РИА Новости

«Ведём реконструкцию улиц Сельскохозяйственной и Декабристов на участке от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда. Всего построим 5,8 км дорог», — заявил Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате улучшится транспортная доступность и внутриквартальная связанность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково.

Кроме того, вместе с путепроводом через железнодорожные пути, который соединяет улицу Костромскую и Юрловский проезд, будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ.

Также планируется благоустроить прилегающую территорию.

Работы должны быть завершены в апреле 2025 года.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на территории усадьбы Усачёвых-Найдёновых в Москве восстановили скульптуры, беседки и грот.

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