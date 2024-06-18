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Владимир Путин прилетел в Якутию

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Президент России Владимир Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. С этого региона начинается его дальневосточная поездка, в ходе которой он также совершит зарубежные визиты в КНДР и Вьетнам.
Владимир Путин прилетел в Якутию
  • РИА Новости

Президент в ходе поездки в Якутию планирует познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей республики.

Он пообщается с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьёв-Амурский-2030».

Также Владимир Путин пообщается с учащимися и студентами Высшей школы музыки имени В.А. Босикова, которая является ведущим вузом по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.

Кроме того, президент встретится с главой республики Айсеном Николаевым.

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