Владимир Путин прилетел в Якутию
- РИА Новости
Президент в ходе поездки в Якутию планирует познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей республики.
Он пообщается с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьёв-Амурский-2030».
Также Владимир Путин пообщается с учащимися и студентами Высшей школы музыки имени В.А. Босикова, которая является ведущим вузом по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.
Кроме того, президент встретится с главой республики Айсеном Николаевым.