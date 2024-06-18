На Крымском мосту после временной остановки возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение транспорта после приостановки. Об этом сообщил Telegram-канал, посвящённый оперативной обстановке на переправе.

Сообщение о возобновлении движения появилось спустя почти 40 минут после того, как стало известно о перекрытии.

В конце мая министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Россия отбила массированную атаку на Крымский мост, которую ВСУ пытались провести десятью ракетами ATACMS, — все они были сбиты.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук недавно заявил, что Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения.