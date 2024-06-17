Специалист Эрдман посоветовала самокатчикам пройти курсы безопасного вождения

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рекомендовала самокатчикам пройти курсы безопасного вождения.

«У всех коллег формат плюс-минус одинаковый: сначала теоретический ликбез в соответствии с поправками в ПДД и с внутренними правилами сервисов, а дальше практика — вождение. На таких курсах, понятное дело, учат правилам дорожного движения, как корректно стартовать, маневрировать и так далее», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, такие курсы стоит посетить всем, кто планирует вписать в свою жизнь микромобильный транспорт.

Как отметила Эрдман, обучение займёт час-два, а пользы хватит надолго.

Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции Тюменской области заявили о введении ограничений на передвижение прокатных электросамокатов в 33 зонах областного центра.