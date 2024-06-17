Цивилёва на должности замминистра будет отвечать за соцобеспечение военных
- РИА Новости
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Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.
«Цивилёва будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих», — сообщили в МО.
В пресс-службе добавили, что Цивилёва будет выводить указанные процессы «на новый качественный уровень, где в центре находится человек».
Ранее президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву на должность замминистра обороны.