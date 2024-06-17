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Цивилёва на должности замминистра будет отвечать за соцобеспечение военных

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В МО России рассказали, за что будет отвечать Анна Цивилёва, указом президента назначенная на должность замминистра обороны.
Цивилёва на должности замминистра будет отвечать за соцобеспечение военных
  • РИА Новости
  • © Александр Казаков

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

«Цивилёва будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих», — сообщили в МО.

В пресс-службе добавили, что Цивилёва будет выводить указанные процессы «на новый качественный уровень, где в центре находится человек».

Ранее президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву на должность замминистра обороны.

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