Цивилёва на должности замминистра будет отвечать за соцобеспечение военных

В МО России рассказали, за что будет отвечать Анна Цивилёва, указом президента назначенная на должность замминистра обороны.

РИА Новости

© Александр Казаков

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба оборонного ведомства. «Цивилёва будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих», — сообщили в МО. В пресс-службе добавили, что Цивилёва будет выводить указанные процессы «на новый качественный уровень, где в центре находится человек». Ранее президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву на должность замминистра обороны.