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Киберэксперт Кокорева рассказала о преимуществах беспарольной аутентификации

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Руководитель команды информационной безопасности «Почты Mail.ru» Ксения Кокорева рассказала об удобном и безопасном методе беспарольной аутентификации.
Киберэксперт Кокорева рассказала о преимуществах беспарольной аутентификации
  • Gettyimages.ru

Он предполагает использование электронного ключа, хранящегося в смартфоне или компьютере (скан отпечатков пальцев, распознавание лица), а также специальной флешки YubiKey, поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Таким образом, при добавлении электронного ключа на устройство создаётся пара из открытого и закрытого криптографических ключей, которые связываются с аккаунтом пользователя», — объяснила Кокорева.

Такой способ позволяет безопасно войти в свой аккаунт без ввода физического пароля, который зачастую состоит из ряда трудно запоминающихся символов. Кроме того, по её словам, это снижает риски утечек и взломов.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.

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