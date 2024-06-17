Киберэксперт Кокорева рассказала о преимуществах беспарольной аутентификации
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Он предполагает использование электронного ключа, хранящегося в смартфоне или компьютере (скан отпечатков пальцев, распознавание лица), а также специальной флешки YubiKey, поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».
«Таким образом, при добавлении электронного ключа на устройство создаётся пара из открытого и закрытого криптографических ключей, которые связываются с аккаунтом пользователя», — объяснила Кокорева.
Такой способ позволяет безопасно войти в свой аккаунт без ввода физического пароля, который зачастую состоит из ряда трудно запоминающихся символов. Кроме того, по её словам, это снижает риски утечек и взломов.
Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.