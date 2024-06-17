Молодые журналисты создали ролики о России на программе Школы RT в Академии «Меганом»

Всего за пять дней участники Мастерской медиаконтента и от Школы RT в Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи), объединившись в творческие редакции, придумали идеи видео и довели их до премьеры на широкую аудиторию.

Образовательная программа от профессионалов — экспертов Школы RT и Академии «Меганом» — состоялась 9—15 июня.

За короткое время 124 участника из 31 региона страны — режиссёры, режиссёры монтажа, операторы, журналисты, ТВ-корреспонденты, редакторы, блогеры, продюсеры кино и телевидения, маркетологи и пиар-менеджеры — бок о бок прошли весь путь создания медиаконтента в разных жанрах: от ролика для соцсетей до документалки.

В рамках Мастерской молодые специалисты в сфере медиа и кино создавали актуальный и качественный видеоконтент на темы «День России», «Год семьи», «Герои нашего времени» и «Творец суверенной России». Участники направления «Школа RT», разбившись на команды, сделали информационные короткие видео, которые после питчинга перед экспертами выложили в открытый доступ во «ВКонтакте» для широкого круга зрителей.

Абсолютным лидером зрительского голосования и лидером по просмотрам стал ролик «В сердце каждого», посвящённый Дню России. За три дня он набрал 5,4 тыс. просмотров. Авторы ролика-победителя получили бесплатный доступ к курсу Школы RT.

Второе место по просмотрам занял детский контент «Подготовка в космос», второе место зрительского голосования — ролик для иностранной аудитории о крымском виноделии.

Лидером экспертного голосования стало интервью «Космос на Земле» с экспертом «Таврида.АРТ» космонавтом Сергеем Волковым.

Все видео можно найти в группе во «ВКонтакте». Лучшие работы будут опубликованы на ресурсах RT, арт-кластера «Таврида» и Росмолодёжи.