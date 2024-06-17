Путин освободил генерала Попова от должности замминистра обороны России

Президент России Владимир Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны и уволил его с военной службы.

globallookpress.com

Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовых актов. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина на должность первого замминистра обороны.