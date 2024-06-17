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Путин освободил генерала Попова от должности замминистра обороны России

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Президент России Владимир Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны и уволил его с военной службы.
Путин освободил генерала Попова от должности замминистра обороны России
  • globallookpress.com

Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина на должность первого замминистра обороны.

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