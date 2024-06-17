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Воробьёв рассказал об инвестиционном партнёрстве с Индией и КНР

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Индия, КНР и Белоруссия активно интересуются площадками в регионе для развития инвестиционных проектов.
Воробьёв рассказал об инвестиционном партнёрстве с Индией и КНР
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает 360.ru.

«Что касается экономики, у нас всё очень неплохо. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки для реализации новых проектов. У нас есть запросы от китайских партнёров, Индия интересуется, сотрудничаем с Республикой Беларусь. И наш отечественный бизнес тоже», — отметил Воробьёв на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам губернатора, отечественные проекты получают поддержку по госпрограммам и от Фонда развития промышленности.

«Промышленная ипотека может давать хороший результат. Индустриальные парки у нас загружены на 87%, поэтому мы новые строим. И строим уже с колледжами на территориях», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин провёл встречу с секретарём Пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли и обсудил развивающееся сотрудничество, в частности набирающую обороты торговлю.

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