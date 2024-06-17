В Кемеровской области расследуют причины гибели подростка в водоёме

Следователи организовали проверку по факту гибели 17-летнего подростка в Кемеровской области, который не вернулся после велосипедной прогулки 15 июня.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

«Подросток без разрешения родителей отправился на необорудованный для отдыха и купания берег водоёма, расположенный вблизи одного из домов по ул. Нижней деревни Сарсаз, где зашёл в воду и обратно не вышел», — сказано в сообщении ведомства.

Спасатели обнаружили тело подростка на дне водоёма утром следующего дня и подняли его на поверхность.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что воспитанник Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом» утонул в море в Зеленоградске Калининградской области.