Депутат ГД ответил на слова Зеленского о поставках F-16 Украине

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал слова Владимира Зеленского о поставках датских самолётов F-16 Украине в ближайшее время.

Его слова передаёт ТАСС.

Шеремет отметил, что любые поставки вооружений Киеву расцениваются Россией как «прямое спонсирование терроризма».

«F-16 станут приоритетной целью для их нейтрализации ещё на этапе передачи, а также основанием для уничтожения новых баз дислокации», — подчеркнул депутат ГД.

Ранее Зеленский по результатам встречи с премьером Дании Метте Фредериксен заявил о поставках Украине датских F-16 «в ближайшее время».