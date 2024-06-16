RT в Telegram
Подпишись

Депутат ГД ответил на слова Зеленского о поставках F-16 Украине

Короткая ссылка
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал слова Владимира Зеленского о поставках датских самолётов F-16 Украине в ближайшее время.
Депутат ГД ответил на слова Зеленского о поставках F-16 Украине
  • РИА Новости

Его слова передаёт ТАСС.

Шеремет отметил, что любые поставки вооружений Киеву расцениваются Россией как «прямое спонсирование терроризма».

«F-16 станут приоритетной целью для их нейтрализации ещё на этапе передачи, а также основанием для уничтожения новых баз дислокации», — подчеркнул депутат ГД.

Ранее Зеленский по результатам встречи с премьером Дании Метте Фредериксен заявил о поставках Украине датских F-16 «в ближайшее время».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить