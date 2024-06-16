Депутат ГД ответил на слова Зеленского о поставках F-16 Украине
- РИА Новости
Его слова передаёт ТАСС.
Шеремет отметил, что любые поставки вооружений Киеву расцениваются Россией как «прямое спонсирование терроризма».
«F-16 станут приоритетной целью для их нейтрализации ещё на этапе передачи, а также основанием для уничтожения новых баз дислокации», — подчеркнул депутат ГД.
Ранее Зеленский по результатам встречи с премьером Дании Метте Фредериксен заявил о поставках Украине датских F-16 «в ближайшее время».