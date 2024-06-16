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ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов Белгородской области

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Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с использованием БПЛА.
ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет», — отметил губернатор.

В городе Шебекино в результате атаки посекло кабину грузовика. В селе Вязовом в одном доме были выбиты окна. В селе Дроновка взрыв повредил капот автомобиля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по созданию санитарной зоны в Харьковской области не прекратится до тех пор, пока Россия не обезопасит свои регионы от обстрелов со стороны ВСУ.

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