ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов Белгородской области

Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с использованием БПЛА.

Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет», — отметил губернатор.

В городе Шебекино в результате атаки посекло кабину грузовика. В селе Вязовом в одном доме были выбиты окна. В селе Дроновка взрыв повредил капот автомобиля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по созданию санитарной зоны в Харьковской области не прекратится до тех пор, пока Россия не обезопасит свои регионы от обстрелов со стороны ВСУ.