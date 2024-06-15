В Саратовской области из-за аномальной жары загорелся газопровод

На газопроводе в Саратовской области, по предварительной версии, произошла разгерметизация из-за аномальной жары, вследствие чего в данный момент наблюдается горение.

РИА Новости

Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин. «В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», — отметил губернатор. Ранее на севере Москвы обрушилась кровля горящего здания.