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В Саратовской области из-за аномальной жары загорелся газопровод

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На газопроводе в Саратовской области, по предварительной версии, произошла разгерметизация из-за аномальной жары, вследствие чего в данный момент наблюдается горение.
В Саратовской области из-за аномальной жары загорелся газопровод
  • РИА Новости

Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин.

«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте.  Газопровод перекрыт», — отметил губернатор.

Ранее на севере Москвы обрушилась кровля горящего здания.

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