В Саратовской области из-за аномальной жары загорелся газопровод
На газопроводе в Саратовской области, по предварительной версии, произошла разгерметизация из-за аномальной жары, вследствие чего в данный момент наблюдается горение.
- РИА Новости
Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин.
«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», — отметил губернатор.
Ранее на севере Москвы обрушилась кровля горящего здания.
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