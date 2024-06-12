В суд поступило дело трёх адвокатов Навального

В Петушинский суд Владимирской области поступило дело трёх адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе.

РИА Новости

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», — сказали РИА Новости в суде. Все три адвоката признаны Росфинмониторингом лицами, причастными к экстремизму. Речь идёт о Вадиме Кобзеве, Алексее Липцере и Игоре Сергунине.