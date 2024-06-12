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В суд поступило дело трёх адвокатов Навального

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В Петушинский суд Владимирской области поступило дело трёх адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе.
В суд поступило дело трёх адвокатов Навального
  • РИА Новости

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», — сказали РИА Новости в суде.

Все три адвоката признаны Росфинмониторингом лицами, причастными к экстремизму.

Речь идёт о Вадиме Кобзеве, Алексее Липцере и Игоре Сергунине.

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