В суд поступило дело трёх адвокатов Навального
В Петушинский суд Владимирской области поступило дело трёх адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе.
- РИА Новости
«Уголовное дело зарегистрировано в суде», — сказали РИА Новости в суде.
Все три адвоката признаны Росфинмониторингом лицами, причастными к экстремизму.
Речь идёт о Вадиме Кобзеве, Алексее Липцере и Игоре Сергунине.
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