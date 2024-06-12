В Крыму национализировали объекты, принадлежащие экс-премьеру Украины Яценюку

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с RT сообщил, что депутаты Государственного совета поддержали решение о национализации активов ряда украинских политиков и бизнесменов.

«В том числе объектов, принадлежавших экс-премьеру Украины Арсению Яценюку. Яценюк был бенефициаром компании «Антей 2012», имущество которой расположено в Ялте», — рассказал собеседник RT.

По его словам, работа по выявлению и национализации имущества физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия, продолжается.

«Для нас эта деятельность имеет в первую очередь моральную ценность. Мы не позволим зарабатывать в Крыму ни одному преступнику, запятнавшему себя кровью наших ребят, наших сограждан и единомышленников», — заключил Константинов.

Ранее стало известно, что квартиру семьи соратника Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника на берегу Крыма национализировали.