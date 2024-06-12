RT в Telegram
Подпишись

В Крыму национализировали объекты, принадлежащие экс-премьеру Украины Яценюку

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с RT сообщил, что депутаты Государственного совета поддержали решение о национализации активов ряда украинских политиков и бизнесменов.
В Крыму национализировали объекты, принадлежащие экс-премьеру Украины Яценюку
  • РИА Новости

«В том числе объектов, принадлежавших экс-премьеру Украины Арсению Яценюку. Яценюк был бенефициаром компании «Антей 2012», имущество которой расположено в Ялте», — рассказал собеседник RT.

По его словам, работа по выявлению и национализации имущества физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия, продолжается.

«Для нас эта деятельность имеет в первую очередь моральную ценность. Мы не позволим зарабатывать в Крыму ни одному преступнику, запятнавшему себя кровью наших ребят, наших сограждан и единомышленников», — заключил Константинов.

Ранее стало известно, что квартиру семьи соратника Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника на берегу Крыма национализировали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить