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Лавров заявил, что в ближайшее время надеется посетить Донбасс

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с детьми из Мариуполя, чьи родители погибли при обстреле ВСУ, заявил, что в ближайшее время надеется посетить Донбасс.
Лавров заявил, что в ближайшее время надеется посетить Донбасс
  • РИА Новости

«Мы уже открыли наши представительства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожье и Херсонщина на очереди... Я надеюсь в самом недалёком будущем побывать там», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что «незаметно» побывал в Луганске и осмотрел город.

Он отметил, что всё в городе выглядит хоть и скромно, но чисто и аккуратно — это говорит об уровне культуры людей, которые там живут и работают.

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