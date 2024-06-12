Лавров заявил, что в ближайшее время надеется посетить Донбасс
- РИА Новости
«Мы уже открыли наши представительства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожье и Херсонщина на очереди... Я надеюсь в самом недалёком будущем побывать там», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что «незаметно» побывал в Луганске и осмотрел город.
Он отметил, что всё в городе выглядит хоть и скромно, но чисто и аккуратно — это говорит об уровне культуры людей, которые там живут и работают.