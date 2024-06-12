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Путин провёл совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба России

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Президент России Владимир Путин провёл поздно вечером 11 июня совещание с участием главы Минобороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих военными округами.
Путин провёл совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба России
  • РИА Новости

«Участники совещания доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции и планах по продолжению военных действий», — говорится в сообщении Кремля.

После общего собрания Путин заслушал каждого из участников по отдельности.

Ранее был опубликован указ президента, согласно которому глава правительства России Михаил Мишустин будет обязан каждый месяц отчитываться главе государства о работе координационного совета кабмина по обеспечению потребностей вооружённых сил страны.

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