Путин провёл совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба России
- РИА Новости
«Участники совещания доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции и планах по продолжению военных действий», — говорится в сообщении Кремля.
После общего собрания Путин заслушал каждого из участников по отдельности.
Ранее был опубликован указ президента, согласно которому глава правительства России Михаил Мишустин будет обязан каждый месяц отчитываться главе государства о работе координационного совета кабмина по обеспечению потребностей вооружённых сил страны.