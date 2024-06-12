Путин образовал пять новых управлений в своей администрации
- РИА Новости
В составе администрации президента появится управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, следует из указа.
Кроме того, глава государства поручил образовать управление по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, а также по госполитике в гуманитарной сфере и по госполитике в сфере ОПК.
При этом указ президента упраздняет ранее действующее управление по обеспечению деятельности Госсовета.
Ранее президент подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства России Михаил Мишустин будет обязан каждый месяц отчитываться Путину о работе координационного совета кабмина по обеспечению потребностей ВС страны.