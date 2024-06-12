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Путин образовал пять новых управлений в своей администрации

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании в своей администрации пяти новых управлений.
Путин образовал пять новых управлений в своей администрации
  • РИА Новости

В составе администрации президента появится управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, следует из указа

Кроме того, глава государства поручил образовать управление по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, а также по госполитике в гуманитарной сфере и по госполитике в сфере ОПК.

При этом указ президента упраздняет ранее действующее управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Ранее президент подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства России Михаил Мишустин будет обязан каждый месяц отчитываться Путину о работе координационного совета кабмина по обеспечению потребностей ВС страны.

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